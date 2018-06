Neffentrick-Betrüger bei 85-Jähriger abgeblitzt

Einen Neffen gibt es wirklich

Die Frau hat tatsächlich einen Neffen in Deutschland, wurde aber dennoch misstrauisch. Sie teilte dem Mann mit, dass sie ihm das Geld sicher nicht borgen werde. Daraufhin legte der Täter sofort auf. Sie rief sofort ihren Neffen in Deutschland an und fragte nach. Nachdem dieser jeglichen Anruf verneinte, war sie sich sicher, dass es sich um einen Trick gehandelt hat. Die Polizisten teilten der Frau mit, dass sie sich absolut richtig verhalten hat und es sich bei diesem Vorfall höchstwahrscheinlich um einen Nichten-Neffen Trick gehandelt habe.