WM: Hitze treibt Eis- und Bierverkauf in die Höhe

Am Dienstag wurden in der russischen Hauptstadt bis zu 28 Grad gemessen, die höchste Temperatur bisher in diesem Jahr, wie die Agentur Interfax unter Berufung auf den Moskauer Wetterdienst meldete. Zwar sagten Meteorologen für diesen Mittwoch starken Wind sowie Regen voraus. Doch schon bald könnte der Temperaturrekord erneut überboten werden: Am Freitag werden bis zu 30 Grad in Moskau erwartet.