Knöchel schmerzt! Neymar muss Training abbrechen

Wegen einer Verletzung an jenem rechten Fuß war Neymar vor der WM in Russland etliche Wochen ausgefallen. Die Selecao bestreitet ihr nächstes Turnierspiel am Freitag (14 Uhr) gegen Costa Rica. Ob ein Einsatz des 26-Jährigen möglicherweise in Gefahr sei, wollte der Sprecher nicht beantworten.