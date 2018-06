OÖ im deutschen Machtkampf, Demos in Linz und Wien

Der offizielle Titel ist „Gemeinsame Regierungskonferenz (der österreichischen Bundesregierung) mit der bayerischen Staatsregierung in Linz“. Bereits seit längerem und mit weniger brisanten Inhalten, zum Beispiel Verkehrsthemen, geplant, platzt diese Konferenz (am heutigen Weltflüchtlingstag) mitten in den deutschen Kampf um die Macht zwischen CDU (Merkel) und CSU (Seehofer, Söder), in dem es gerade eine Verlängerung um zwei Wochen gibt. Bei der Anreise von Bundeskanzler Sebastian Kurz aus Wien nach Oberösterreich, gab es am Bahnhof in Wien Demonstration gegen den „12 Stunden-Tag“ am Bahnsteig. Auch vor dem Linzer Landhaus gab es eine unangemeldete Demonstration von Arbeitnehmervertretern und mittags eine Protestaktion von oberösterreichischen und bayerischen Grünen.