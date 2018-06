Familie auf Mini-Kreuzfahrt erlebt Roaming-Horror

Handy wählte sich in Satelliten-Netzwerk ein

Offenbar hatte sich das Handy des Buben in das Handynetzwerk „Telenor Maritime“ eingewählt, das über einen Satelliten ausgestrahlt werde, mutmaßte der Geschäftsführer der Reederei, auf deren Schiff die Horror-Rechnung zustande kam. Wer dieses Netz nutze, erzeuge horrende Roaming-Gebühren, ganz so, als würde er im Flugzeug surfen. Dass sich die Smartphones der Passagiere in dieses Netzwerk einwählen, passiere allerdings nur sehr selten, sagt der Manager.