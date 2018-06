In Europa daheim: Ende des Roamings voller Erfolg!

Vorsicht, vielerorts gibt es noch Roaming!

„Roam Like At Home“ gelte aber nicht in der Schweiz, auf Kreuzfahrtschiffen und im Flugzeug, warnte die Regulierungsbehörde einmal mehr. „Am besten schaltet man in einem solchen Fall die Roaming-Funktion in den Einstellungen des Smartphones aus“, lautet der Rat der RTR. Die Vorzüge könnten nur österreichische SIM-Karten im EWR-Raum nutzen - „Telefonate von Österreich ins EWR-Ausland sind also nicht davon erfasst“. Diese würden herkömmlich laut Vertrag verrechnet. Denn Auslandstelefonie sei kein Roaming, warnt die RTR.