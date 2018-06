Sechs junge Menschen überleben in diesem Wrack

„Wie auf einem Schlachtfeld“

Am Unfallort habe es „wie auf einem Schlachtfeld“ ausgesehen, so Philipp Gutlederer vom Bezirksfeuerwehrkommando Amstetten. Man könne daher von Glück reden, dass keiner der Verunglückten in Lebensgefahr schwebe. Die Hausbesitzerin erlitt einen Schock und wird vom Kriseninterventionsteam betreut.