Ronaldo sorgt mit Jubelgeste für Rätselraten

Von seinen Fans wird Messi seit geraumer Zeit mit dem Beiwort GOAT geschmückt, zugleich das englische Wort für Ziege wie auch das Akronym für „greatest of all time“, also „Größter aller Zeiten“. Indem er sich mit der Hand mehrmals über seinen - nicht vorhandenen - Kinnbart strich, könnte Ronaldo also seinen Anspruch auf diesen Titel artikuliert haben.