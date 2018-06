Wegen Erdogan-Foto? Scheibe an Auto eingeschlagen

Unbekannte haben am Auto des deutschen Nationalspielers Ilkay Gündogan eine Scheibe eingeschlagen. Die Kölner Polizei bestätigte am Samstag entsprechende Medienberichte. Der Vorfall ereignete sich bereits am Abend des 7. Juni zwischen 23 und 24 Uhr. Gündogan war zu diesem Zeitpunkt mit dem Nationalteam in Köln.