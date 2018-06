16-jähriger Räuber nach Fahndung gefasst

Der erste Raub ereignete sich, wie berichtet, in der Nacht auf Freitag auf einem Gehsteig in der Klagenfurter Heinzgasse: „Die Täter lauerten dort einem 43-Jährigen auf, schlugen ihn brutal zu Boden und raubten dem Mann seine Brieftasche und sein Handy“, so ein Polizist: „Zudem haben sie das am Boden liegende, wehrlose Opfer weiter attackiert.“ Der Mann erlitt schwere Verletzungen und wurde ins Klinikum Klagenfurt gebracht. Eine erste Fahndung verlief negativ.