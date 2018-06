Neustädter rät homosexuellen Profis von Outing ab

Der siebenmalige russische Nationalspieler, der von Trainer Stanislaw Tschertschessow nicht für die WM nominiert wurde, glaubt nicht an einen öffentlichen Sinneswandel: „Das System ändert sich nicht. Fußball bleibt wahrscheinlich immer dieser harte Männersport, in dem Schwule unerwünscht sind“, sagte der in der Ukrainer geborene Mittelfeldspieler von Fenerbahce Istanbul.