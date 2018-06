Wanzen im Hotel? Spionage-Angst bei den Engländern

So wird beispielsweise das Teamhotel alle drei Tage mit Spezialgeräten nach Wanzen durchsucht. Außerdem bekamen alle Spieler vom Verband neue Smartphones, die nach der Rückkehr in England zurückgegeben und komplett gelöscht werden müssen. Dies soll verhindern, dass die Spieler Spionage-Software oder Viren mit in die Heimat bringen.