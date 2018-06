Lionel Messi: Letzter Schritt zur Unsterblichkeit

Nächsten Sonntag feiert er bei der WM seinen 31. Geburtstag. Schön - doch eine ganze Nation will von ihm beschenkt werden! Mit dem Triumph, dem ersten für Argentinien seit 1986! Erst, das weiß er selbst am besten, mit dem 36,8 Zentimeter hohen Pokal wird Messi vom Superstar zur Legende, kann im Herzen seiner Landsleute Diego Maradona überdecken. Was auch ein Magazin so sah, das ihn mit Ziege ablichtete. Weil das Tier im englischen „Goat“ heiß, was auch die Abkürzung für „Greatest of all Times“ , also „Größter aller Zeiten“ ist.