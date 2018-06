Lopetegui-Aus „ein Schuss ins eigene Knie“

Für so eine große Fußball-Nation wie Spanien ist das Kasperltheater, das sich da abgespielt hat, peinlich. Wenn du einer Mannschaft zwei Tage vor der WM den Trainer wegnimmst, kommt natürlich Unruhe in sie. Noch dazu, wenn das einer ist, der bei den Spielern beliebt und mit dem man in 20 Spielen ungeschlagen ist. Das ist ein Wahnsinn.