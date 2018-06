Iran vs. Marokko: 1. Spiel schon als letzte Chance

Nach 20-jähriger Absenz ist Marokko wieder bei einer WM dabei und träumt vom Achtelfinale. Dazu muss am Freitag (17 Uhr) aber ein Auftaktsieg gegen den Iran her. Für beide Teams hat das Duell in der schweren Gruppe B mit Spanien und Europameister Portugal vorentscheidende Bedeutung. „Ein Must-Win-Spiel für beide Teams“, sagte Iran-Coach Carlos Queiroz.