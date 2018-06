Square Enix stellt stummen neuen Spielehelden vor

Eine der ungewöhnlicheren Neuankündigungen auf der Spielemesse E3 in Los Angeles kam dieser Tage vom Publisher Square Enix. Er arbeitet unter dem Titel „The Quiet Man“ an einem neuen Actionspiel, in dem ein taubstummer Held es mit dem Bösen aufnimmt. Entwickelt wird der Titel von den Human Head Studios („Rune“). Ein Erscheinungstermin wurde noch nicht bekannt gegeben.