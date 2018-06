Litauen verweigert Fans aus Ghana die Durchreise

Kurz vor dem Beginn der Weltmeisterschaft in Russland (14. Juni bis 15. Juli) haben die Grenzschutzbehörden des benachbarten Litauen drei Fans aus Ghana die Durchreise untersagt. Weil sie als Angehörige von Drittstaaten nicht das notwendige Schengen-Visum zur Einreise in das baltische EU-Land hatten, seien die Ghanaer trotz Fan-ID an der Grenze abgewiesen worden, lautete die Begründung.