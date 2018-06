So düster wird „Shadow of the Tomb Raider“

Square Enix hat auf der E3 in Los Angeles einen düsteren neuen Trailer zum kommenden Abenteuer von Lara Croft präsentiert. In „Shadow of the Tomb Raider“ stellt sich die Archäologin der Maya-Apokalypse und sucht in der grünen Hölle Südamerikas nach dem Schlüssel zur Rettung der Welt. „Shadow of the Tomb Raider“ erscheint am 14. September für PC, PS4 unx Xbox One.