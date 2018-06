Robbie Williams und Ronaldo eröffnen Russland-WM!

Der britische Popstar Robbie Williams und die brasilianische Fußball-Ikone Ronaldo treten bei der Eröffnungsfeier der Fußball-WM am Donnerstag in Moskau auf. „Ich habe viel in meiner Karriere gemacht, und eine FIFA-WM vor 80.000 Fußballfans im Stadion und vielen Millionen in der ganzen Welt zu eröffnen, übersteigt meine Träume“, sagte Williams einer FIFA-Mitteilung zufolge am Montag.