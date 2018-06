„Wir brauchen alle!“ Merkel verteidigt Gündogan

„Was muß der Ilkay noch tun?“, fragte auch Trainer Joachim Löw ratlos. Gündogan stellte sich der Debatte, ließ ein patriotisches Tweet dem Skandal nachkommen (unten im Bild). Kanzlerin Merkel sagte, dass sie es als berührend empfinde, dass sich Gündogan mittlerweile öffentlich zu den deutschen Werten und der Nationalmannschaft bekannt hat. „Ich finde, wir brauchen die jetzt alle, damit wir gut abschneiden.“ Sie sei überzeugt, die beiden „wollten alles, nur nicht deutsche Fans in irgendeiner Weise enttäuschen“ Auch sie spürt, die „Nationalelf“ bräuchte Ruhe in Russland. Denn genau diese Ruhe ging in den letzten Wochen verloren.