Brasilien warnt vor homosexuellen Zärtlichkeiten

Eine Woche vor dem Beginn der WM hat die brasilianische Regierung homosexuelle Fußballfans vor dem öffentlichen Austausch von Zärtlichkeiten in Russland gewarnt. „In Russland ist das Zeigen von Zuneigung im öffentlichen Raum nicht üblich“, hieß es in einem am Donnerstag veröffentlichten Leitfaden.