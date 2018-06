Landtag geht neuneinhalb Wochen in „Sommerferien“

Am 5. Juli ist das letzte Landtagsplenum und erst am 12. Und 13. September geht es mit Ausschusssitzungen zur Vorbereitung des nachsommerlichen Landtags am 20. September weiter. Angesichts dieser langen Sitzungspause stellt sich die Frage: Was tun die Abgeordneten in diesem langen Sommer, das es rechtfertigt, weiterhin 6566,82 Euro brutto an Politikerbezug zu haben? Plus Urlaubsgeld, natürlich. Wir haben diese „freche“ Frage an die vier Landtagsklubs von ÖVP, FPÖ, SPÖ und Grünen gestellt. Geantwortet haben alle.