Kurz will „neuen Weg“ - ohne Flüchtlingsquoten

Illegale Migration sollte bereits an der EU-Außengrenze gestoppt werden, Migranten sollten ins Transit- und Herkunftsland zurückgestellt werden „oder in eine sichere Zone außerhalb der Europäischen Union“. Außerdem will Kurz wirkungsvolle Möglichkeiten diskutieren, um das Ablegen von Booten zu verhindern und dabei mit Transitländern kooperieren. Damit werde auch das Ertrinken im Mittelmeer gestoppt. Gleichzeitig sei es wichtig, neue Flüchtlingsrouten etwa durch Albanien zu verhindern. Laut Kurz gebe es „eine Fülle an Maßnahmen“, die verurteilt worden seien, aber „jetzt Gott sei Dank mehrheitsfähig in der Union“ seien. Fortschritte unter dem Ratsvorsitz seien möglich.