Stress ist ein Herzkiller

Die Herz-Kreislauf-Sterblichkeit ist seit 1970 um 60 Prozent zurückgegangen, jetzt steigt sie wieder. Die Fortschritte der Herzmedizin werden durch den Lebensstil mit Fehlernährung, Übergewicht, Bewegungsarmut, Rauchen und in jüngster Zeit vor allem Stress regelrecht neutralisiert, wie Univ.-Prof. Dr. Andrea Podczeck-Schweighofer, Präsidentin der Österreichischen Kardiologischen Gesellschaft, SMZ Süd Kaiser-Franz-Josef Spital in Wien auf einer Pressekonferenz warnte. „Die psychische Belastung vieler Menschen ist unübersehbar. Bei Stress-Tests zeigte sich, dass Gefährdete körperlich anders auf Belastung reagieren. Bei ihnen stieg der Blutdruck und die Zahl blutverklumpender Leukozyten deutlich höher an. Plötzlichem Herztod geht meist eine längere Phase mit chronisch depressiver Stimmung voraus.“