7 Mythen über Krampfadern

Mythos 2: Fußbodenheizungen

Wer sein Heim auf diese Weise heizt oder häufig in die Sauna geht, hat keine erhöhte Wahrscheinlichkeit an Venenleiden zu erkranken. Andererseits haben Untersuchungen gezeigt, dass Wechselduschen, also abwechselndes Kalt- und Warmduschen, eine stärkende Wirkung auf venöse Gefäße haben. Außerdem gibt es keine Hinweise darauf oder Studien darüber, dass Menschen in wärmeren Regionen der Erde öfter an Krampfadern leiden als in kälteren Gebieten.