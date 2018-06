Trotz Trennung der Eltern eine Familie bleiben

In der Trennungsphase sollten sich Mutter und Vater besonders viel Zeit für ihren Nachwuchs nehmen. „Und sie müssen es schaffen, mit dem Ex-Partner einigermaßen ins Reine zu kommen, die Trennung zu bewältigen“, so der renommierte Schweizer Kinderarzt und Autor Remo H. Largo. Denn beide Elternteile sind für das Kind bedeutend. Ein fairer Umgang der Eltern ist wichtig für den Spross. Kinder brauchen starke Eltern - auch in Krisenzeiten. Sehen sich Mutter und Vater aufgrund gravierender emotionaler Probleme nicht dazu in der Lage, sich miteinander so zu arrangieren, dass es für die psychische Gesundheit der Kinder vorteilhaft ist, sollten sie therapeutische Unterstützung durch Beratungsstellen oder Mediatoren in Anspruch nehmen.