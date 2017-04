Münchner Start- up hebt mit Elektro- Flugzeug ab

Das Start- up Lilium hat auf einem Flugfeld nahe München mit seinem elektrischen Senkrechtstarter "Lilium Jet" einen erfolgreichen Jungfernflug durchgeführt. Das Elektroflugzeug soll in Zukunft zwei Passagiere mit bis zu 300 Kilometern pro Stunde 300 Kilometer weit befördern und auch in städtischem Gebiet landen können.