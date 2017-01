Geistig Behinderter live im Internet misshandelt

"Es ist widerlich." Mit diesen Worten hat die Polizei in Chicago die mutmaßliche Tat vier junger Männer verurteilt. Sie stehen im Verdacht, vor "laufender Kamera" einen geistig behinderten Mann gefesselt und misshandelt zu haben. In dem auf Facebook Live veröffentlichten Video sei zu sehen, wie die vier Männer ihr an Händen und Füßen gefesseltes Opfer angreifen und verhöhnen und rassistische Beleidigungen rufen, teilte die Polizei am Mittwoch mit.