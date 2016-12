Fall Berlin: "Komplett- Blamage für die Behörden"

Die Flucht des Terroristen von Berlin hat ein Ende: Am Freitagmorgen wurde der Lenker des Todes- Lkw, der am Berliner Breitscheidplatz in einen Weihnachtsmarkt raste, zwölf Menschen tötete und Dutzende schwer verletzte, von Mailänder Carabinieri getötet . Der Tunesier Anis Amri wurde bei einer Polizeikontrolle gestellt, eröffnete das Feuer und starb im Feuergefecht mit den Polizisten. Im Netz ist der Tod des Terroristen Top- Thema.