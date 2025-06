Feuer bei Burg in Friesach: Jugendliche zündelten

Durchgang stand in Flammen

Und genau dort ist am Dienstagabend ein Feuer ausgebrochen: Gegen Abend wurden Einsatzkräfte zu einem Brand beim dortigen Burgbauprojekt alarmiert. Vor Ort stellte sich heraus, dass nicht, wie zunächst vermutet, ein Heuschuppen, sondern ein überdachter Durchgang zu den WCs und Waschanlagen in Flammen stand. In dem Bereich lagerten mehrere Heuballen sowie Gerätschaften – sie standen beim Eintreffen der Feuerwehr bereits in Vollbrand.