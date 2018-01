Liebe geht durch den Magen

Zu den Aphrodisiaka zählen beispielsweise Artischocken, Chili, Paprika, Erdbeeren, Granatapfel, Knoblauch, Petersilie, Safran oder Schokolade. Nichts ist einfacher als diese regelmäßig in unsere Speisen einzubauen. Probieren Sie doch einmal folgende Rezeptideen in romantischer Atmosphäre Aus. Wie wäre es etwa mit einem herzhaften Safran-Hühnchen?

Dafür einen EL Butter und einen EL Mehl anschwitzen. Unter Rühren 100 ml Hühnerbouillon, 100 ml Weißwein und einen EL Sauerrahm zugießen, mit etwas Safran sowie Salz würzen und die Sauce köcheln lassen. Als Beilage 200 g grüne Nudeln in Salzwasser kernig kochen und zwei Tomaten häuten sowie in Würfel schneiden. Jetzt fehlt noch das Fleisch, für das 480 g Hühnerbrust in Streifen geschnitten und in einem EL Pflanzenöl angebraten wird. Mit Pfeffer, Paprikapulver und einem Hauch Chili abschmecken und beim Anrichten mit Petersilie und einer halben Birne dekorieren.

Wer lieber eine leichtere Mahlzeit bevorzugt, dem rate ich zu einem Feldsalat mit Granatapfelkernen. Letztere sind aufgrund ihres hohen Antioxidantiengehaltes nicht nur sehr gesund, sondern beeinflussen auch die Testosteron-Ausschüttung und die Libido positiv. Um das Gericht zuzubereiten, müssen zunächst 500 g Vogerlsalat sowie zwei Bünde Rucola mehrmals gründlich gewaschen und geschnitten werden. Danach vier Schalotte und vier Knoblauchzehen schälen, in kleine Würfel teilen. Ebenfalls zerkleinert werden 150 g Fisolen sowie eine, zuvor geputzte und geschälte Karotte.

Nun kommt jener Teil, für den am besten eine Schürze getragen werden sollte: einen Granatapfel auseinanderschneiden und die Kerne auslösen. In der Zwischenzeit eine Pfanne auf mittlere Temperatur erhitzen, zwei EL Süßrahmbutter schmelzen lassen und Erbsen, Schalotten sowie Möhren hinzufügen. Unter öfterem Wenden für circa sechs bis acht Minuten schmoren lassen. Mit zwei EL mildem Senf, schwarzem Pfeffer sowie Meersalz verfeinern und zwei EL Aceto Balsamico Essig dazuleeren. Die Gemüsemischung vom Herd nehmen, abkühlen lassen und unter den Feldsalat mit dem Rucola mischen. Bevor der vegetarische Luststeigerer verzehrt werden kann, sollten noch die Granatapfelkerne darauf verteilt und etwas Olivenöl sowie Schlagobers als Dressing beigemengt werden.

Dr. Andrea Dungl & Mag. pharm. Claudia Dungl, Kronen Zeitung