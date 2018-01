Gmunden rockt: Nena sucht vorab junge Talente

Nase, Augen, Lippen, Stimme und der Drang nach Freiheit! Das sind nur fünf Dinge, die Larissa Kerner von ihrer berühmten Mama, Sängerin Nena ("99 Luftballons", "In meinem Leben" - siehe Video), geerbt hat. Und weil sich dieses Mutter-Tochter-Gespann so ähnlich ist, kommt es schon vor, dass es sich ab und zu auch zusammen in das Nachtleben stürzt.