Mehr als schüchtern!

Einzig und allein in seiner Firma kam Peter ganz gut zurecht. Allerdings arbeitete er als Spezialmechaniker mit Lärmschutz in einer Halle. Kundenkontakte wären ihm ebenso unmöglich gewesen wie ein Beförderungsgespräch mit dem Chef. Zwei Jahre ließ er verstreichen, ehe der Mann den Schritt wagte, eine Psychotherapie in Angriff zu nehmen. Anfangs mit dem Gefühl, dem Therapeuten nur zur Last zu fallen, sich "daneben" zu benehmen und jämmerlich zu versagen.

Peters Krankheitsbild wird "Sozialphobie‘‘ genannt. US-Studien zufolge sind rund 13 Prozent der Bevölkerung zumindest einmal im Leben davon betroffen. Natürlich in verschiedenen Abstufungen. Diese Menschen schotten sich ab, um sich der Beobachtung und Bewertung durch andere zu entziehen. Schon Hippokrates beschrieb in der griechischen Antike einen Mann, den man "wegen seiner Schüchternheit, seines Argwohnes und seiner Furchtsamkeit kaum zu sehen bekam und der die Dunkelheit wie sein Leben liebte". Dieser Mann war wie Peter. Schüchternheit ist noch keine Krankheit. Ein gewisses Maß an sozialen Ängsten kann als normal gelten. Bei Sozialphobie allerdings sind diese Ängste übersteigert. Für die Entstehung der Störung spielen Erfahrungen in der Kindheit eine maßgebliche Rolle. Aus hoher seelischer Verwundbarkeit kann sich eine Beeinträchtigung dieser Art entwickeln.

Wenn Eltern ihre Kinder zu sehr behüten, sie stark kontrollieren oder ihnen nur wenig Zuwendung geben, ist das Risiko besonders groß, zu erkranken. Peter zum Beispiel befürchtete, beim Einkaufen ausgelacht zu werden. Er hatte Angst, in Panik zu geraten und nicht mehr zu wissen, wie er sich verhalten sollte. Begleitend traten bei ihm Symptome wie Herzklopfen, Erröten, Schwitzen, Zittern, Schwindelgefühl und Stottern auf.

Peters Notfallset bestand aus folgenden Schritten: