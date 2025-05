Mädchen in Hundekäfig gehalten, in Bad angekettet

Statt WC nur Kübel

Nach einem Jahr in dem Hundekäfig wurde die Teenagerin nach eigenen Angaben in einem Badezimmer angekettet. Zu einem anderen Zeitpunkt habe sie in einem leeren Raum leben müssen, „mit nur einem Kübel statt einer Toilette“, hieß es in der Erklärung. In dem Raum habe es ein Alarmsystem gegeben, das jegliche Fluchtversuche gemeldet hätte.