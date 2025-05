April im Mai macht auch weiterhin, was er will

Launisch und kühl geht es in puncto Wetter auch in den kommenden Tagen weiter. Nach wie vor mutet der Mai derzeit eher wie April an – besonders auffallend sind die niedrigen Temperaturen am Morgen, die in höheren Tälern knackig auf bis zu ein Grad oder sogar knapp darunter sinken können. Einen Lichtblick gibt es allerdings in der kommenden Woche.