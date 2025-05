Aus Zorn auf Chef ließ Arbeiter 1000 Küken sterben

„Ich hatte keinen Ärger auf die Tiere“, sagt der 33-jährige Angeklagte. „Nur auf den Chef!“ Aber die Tiere mussten es mit ihrem Leben bezahlen – fällt bei der Aufzucht von Hühnern die Temperatur unter drei Grad, so haben die meisten keine Chance mehr: „Sie müssen so eng zusammenrücken, um nicht zu erfrieren, dass sie zerdrückt werden“, fasst Staatsanwältin Daniela Zupanc zusammen. Rund 1000 Küken sind durch das Abschalten des Not- und Heizsystems in dem Betrieb in Mittelkärnten qualvoll verendet.