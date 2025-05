Was heißt hier „immerwährend“

Ganze 70 Jahre ist es nun her, dass Österreich – angeblich aus freien Stücken – seine Neutralität beschlossen und in den Verfassungsrecht erhoben hat. Und diese unsere so bewährte und uns allen lieb gewordene Neutralität soll eine „immerwährende“ sein! Und wehrhaft nach Schweizer Muster, so heißt es zumindest.