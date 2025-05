Militärübung sorgt diesmal beim HSV Ried für Jubel

„Das war schon lange mein Wunschtermin, bisher war es aber nicht möglich“, spricht mit Jürgen Kinz der Obmann des HSV Ried an, dass heuer das jährliche Motocross-Spektakel in Mehrnbach nicht wie üblich im Spätsommer stattfindet, sondern bereits am 1. Juni über die Bühne geht. Warum dies die Verschiebung möglich war? „Ab Juni ist das Bundesheer irgendwo anders auf großer Truppenübung, da hab’ ich sofort zugeschlagen“, betont Kinz. Weil sich die Strecke ja am Garnisonübungsplatz Asenham befindet, ist der HSV Ried auch immer von der Zustimmung des Heeres abhängig