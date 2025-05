Nach Förder-Aus: Händler von Elektroautos pleite

Heute, Donnerstag, wurde über das Vermögen der TEAM 2000 Service GmbH mit Sitz in Haid am Landesgericht Linz auf eigenen Antrag das Konkursverfahren eröffnet. Das Unternehmen, das sich in den vergangenen Jahren auf den Direktimport und Handel von Elektrofahrzeugen aus China spezialisiert hatte, sieht sich nicht länger in der Lage, den laufenden Geschäftsbetrieb aufrechtzuerhalten.