Wiener Klo-Schlange hat in Salzburg neues Zuhause

Ihre „Karriere“ begann vor rund zwei Jahren in einem Hotel im 22. Wiener Gemeindebezirk. Königsnatter „Khloe“ wurde dort von Gästen in einer Toilette entdeckt und von Tierschützern befreit. Nun hat das Tier ein artgerechtes Zuhause im Reptilienzoo „Welt der Gifte“ in Salzburg gefunden.