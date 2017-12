Wort Frieden hängt mit dem Tod der Eltern zusammen

Verbale Kleinkriege als Teil des PS-Zirkus

Bedeutete: Ich will nicht mehr länger bei dem mittun, was andere als Show abtun. Also all die verbalen Kleinkriege, die inzwischen auch aus psychologischen Gründen zum PS-Zirkus gehören wie der Geruch von Benzin und verbranntem Gummi. "Ich hasse das", sagt der 58-Jährige, betont aber, diesbezüglich "empfindlicher als andere" zu sein.



Vater tötete Mutter und sich selbst

Was mit der Tragödie seines Lebens zu tun hat. Denn am 13. August 1982 fand Mundl, wie ihn alle nennen, daheim seine Eltern. Tot! Nachdem der Vater die Mutter und sich dann selbst gerichtet hatte. "Das hatte sich abgezeichnet, war zu erahnen - bei uns gab’s doch immer Streit! Ich hatte jahrelang Angst, dass das einmal passieren wird", sagt er, der am Heiligen Abend das Grab seiner Eltern besuchen wird. Seinem Vater hat er verziehen. Allen hat er verziehen. Denn Mundl will keinen Zwist. Keinen kleinen. Keinen großen. "Ich gehe jedem Streit aus dem Weg", sagt er, "i’ fwill nur Fried’n!"

Georg Leblhuber, Kronen Zeitung