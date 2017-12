IS-Hacker: "Wir werden euch im Schlafzimmer töten"

Der IS hat laut eigenen Angaben das US Army and State Department gehackt. In einem Propagandavideo droht die der Terrormiliz zugehörige Hackergruppierung Islamic Ghosts of the Caliphate, mithilfe der gestohlenen Daten Mitarbeiter des US-Heeresamtes aufzuspüren und zu töten. "Selbst in euren Schlafzimmern werdet ihr euch nicht mehr sicher fühlen", so die Botschaft.