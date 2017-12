Reisetrends: Viel Sehnsucht nach Urlaub

"Wir haben zweistellige Steigerungen", so Reiseverbands-Chef Josef Peterleithner. Bei Flugreisen auf der Mittelstrecke sind für den Sommer 2018 bisher Griechenland und Spanien - inklusive der Kanarischen Inseln - am stärksten gefragt. Auch Bulgarien, Zypern und Portugal werden wieder unter den wichtigsten Destinationen sein. Peterleithner: "Erfreulich ist die enorme Nachfrage in die Türkei, nach Ägypten und Tunesien mit Zuwächsen zum Teil weit über hundert Prozent gegenüber 2017."