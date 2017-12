Neue Kinderschutzkampagne gegen Missbrauch

Das erläuterte Hedwig Wölfl, die Geschäftsführerin der "möwe" im Rahmen eines Pressegesprächs in Wien. In jeder österreichischen Schulklasse sitzen nach Schätzungen der Kinderschutzorganisation ein bis zwei Kinder, die selbst Missbrauchserfahrungen gemacht haben. Bei einer im Jahr 2016 von der "möwe" durchgeführten Studie gaben 24 Prozent der Befragten außerdem an, zumindest "ab und zu eine Tracht Prügel" erhalten zu haben. 15 Prozent seien "häufig bis selten" mit einem Gegenstand geschlagen worden. "Zwölf Prozent der befragten Österreicher, die schon einmal den Verdacht hatten, dass ein Kind in ihrer Umgebung Gewalt erfährt, gaben an, nicht reagiert zu haben", hielt Hedwig Wölfl, Geschäftsführerin der "möwe", fest. In neun von zehn Fällen stammt der Täter aus der Familie bzw. dem sozialen Nahbereich des Opfers.