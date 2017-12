Seilbahn der Superlative auf die Zugspitze

Mit 3213 Metern Abstand von der einzigen Stütze bis zur Bergstation in 2944 Metern Seehöhe ist die zu überwindende Entfernung so groß wie bei keiner anderen Seilbahn. Und keine andere Pendelbahn der Welt hat eine Stahlbaustütze von 127 Metern Höhe. Die Kosten für die in drei Jahren Bauzeit errichtete Pendelseilbahn betrugen 50 Millionen Euro. Eine Fahrt kostet 45 Euro. In einer Kabine haben 120 Personen Platz, ein Begleiter fährt mit.