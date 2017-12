Emporia sieht in Ü-50-Aufholbedarf als Chance

"Die Älteren wollen immer mehr ein Smartphone, das so aussieht wie alle anderen", sagt Eveline Pupeter. In ihrer Hand liegt das Smartphone Nummer zwei, das das Linzer Unternehmen auf den Markt gebracht hat und nun seit wenigen Tagen erhältlich ist: das "smart.2". Ein gutes Jahr Entwicklungsarbeit steckt in diesem Gerät, "ein halbes Jahr haben wir es bereits im Testbetrieb", ist die Emporia-Chefin stolz.



Klarer Fokus auf Digitalisierung

Die Benutzer-Oberfläche ist aufgeräumt, es dominieren große Symbole - "sehr stylisch", schwärmt Pupeter. Derzeit nutzen nur 50 Prozent der 50-plus-Generation ein Smartphone, darin steckt ein extrem großes Potenzial für das Linzer Unternehmen, das sich ganz dem Thema Digitalisierung verschrieben hat.



Lernbuch und Kurse

Pupeter hat intern für das kommende Jahr ein klares Motto ausgegeben, das sie so formuliert: "Der Kampf gegen die digitale Spaltung." Das neue Smartphone wird gleich mit einem Lernbuch ausgeliefert. Zudem gibt es in Kooperation mit der Volkshochschule ab sofort verschiedene Kurse, in denen der Umgang mit dem Smartphone erlernt werden kann. Für Interessenten gibt es eine so genannte Handyschule, bei der Bedienung und Grundbegriffe gelehrt, aber auch Apps wie WhatsApp erklärt werden.



Ältere mit hohem Anspruch an Service und Integrität

"Die Menschen an die Digitalisierung heranzuführen, ist unser Auftrag und unsere Chance", sagt Pupeter. Beratung und das Beantworten von Kundenanfragen rücken in den Vordergrund. "Ältere Kunden haben einen hohen Anspruch an Service und Integrität", sagt Vertriebschefin Karin Schaumberger.

Barbara Kneidinger, Kronen Zeitung