Selbstständig leben dürfen!

Frau R., welches Problem ist plötzlich aufgetreten und in welcher Situation haben Sie sich auf einmal befunden?

"Für mich war immer schon klar, auch im Alter selbstständig bleiben zu wollen. Natürlich kümmern sich meine beiden Töchter so gut wie möglich um mich. Aber die haben ja längst eigene Familien. Dann erlitt ich ganz unerwartet einen Schwächeanfall. Der Arzt meinte, ich muss mir jetzt etwas überlegen, weil ich nicht mehr ganz alleine sein sollte."

Wie haben Sie unter den gegebenen Umständen reagiert?

"Ich besuchte meine Nachbarin Maria, die schon seit ein paar Jahren mit einer 24-Stunden-Betreuung sehr gut zurecht kommt. Bei ihr wechseln sich zwei rumänische Damen im 28-tägigen Turnus ab. Maria ist recht glücklich mit den beiden und fühlt sich daheim total wohl. Über sie habe ich von den Pflege-Berichten in der Krone erfahren und sofort die Kontaktnummer 0800 070 170 angerufen."

Was ist dann passiert?

"Schon zwei Tage später kam eine Diplomkrankenschwester zu einem Erstgespräch zu mir. Sie stellte mir eine Reihe von Fragen und bot mir an, eine 24-Stunden-Betreuung einfach einmal zu probieren. Ich könne ohne irgendwelche Gebühren stornieren, wenn ich nicht restlos zufrieden bin. Ich habe zugesagt und eine Woche später war die erste Betreuerin da."

Das war vor ungefähr einem halben Jahr. Wie geht es Ihnen jetzt mit dieser Regelung?

"Ich fühle mich blendend! Die beiden Damen kümmern sich bestens um mich - sie gehen mit mir spazieren, unterstützen mich bei der Körperpflege und helfen auch beim Kochen. Und wenn mir ab und zu schwindlig ist, muss ich keine Angst mehr haben, zu stürzen und hilflos liegen zu bleiben. Das gibt mir ein gutes Gefühl der Sicherheit."

Reinhard Rodlauer*, Kronen Zeitung

*Reinhard Rodlauer ist Pflege-Sachverständiger und Geschäftsführer einer Agentur für 24-Stunden-Pflege. Er stellt in der "Krone" Erfahrungsberichte von betroffenen Menschen vor. Möchten Sie ihm Ihre Geschichte übermitteln, so schreiben Sie bitte an: 24stunden@rodlauer.com; weitere Informationen unter: www.24-stunden-pflege-rodlauer.at