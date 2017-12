Österreich und Marokko tauschen Häftlinge

Dreieinhalb Jahre fasste der Mann wegen Drogendelikten aus. Sobald das Übereinkommen in Kraft tritt, könnte er nach Österreich überstellt werden - nach aktuellem Stand Ende 2018. Das geht aus einem ersten Entwurf des Vertragswerks hervor.

144 Marokkaner sitzen in Österreich in Haft

144 marokkanische Staatsbürger sitzen mit Stichtag 1. Dezember in den heimischen Justizanstalten in Haft. Laut dem Abkommen übernimmt das Königreich in Nordafrika 55.500 Hafttage - die Häftlinge sitzen den Rest ihrer Strafen in Marokko ab. "Es ist selbstverständlich, dass wir Überstellungen nur innerhalb der rechtlichen Rahmenbedingungen und im Einklang mit der Menschenrechtskonvention durchführen können", erklärt Justizminister Wolfgang Brandstetter (ÖVP).