Brandstetter: "Mir wird nichts abgehen"

Was werden Sie am meisten vermissen?

Da muss ich jetzt nachdenken. Das, was so attraktiv an so einer Funktion empfunden wird, geht mir eigentlich nicht ab. Ich war nie macht- oder prestigegeil. Ich brauche keinen Dienstwagen. Ich fahre lieber mit der Bahn. Was mir abgeht: Freundschaften. Aber ich bin ja nicht aus der Welt.

Gibt es noch einen Traum, den Sie sich erfüllen wollen?

Ja, den muss ich aber meiner Frau erst beibringen: Ich hätte wieder gerne einen Hund - sonst bin ich wunschlos glücklich.

Interview: Sandra Ramsauer und Oliver Papacek, Kronen Zeitung