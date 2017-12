Apples neuer Top-Rechner kostet mindestens 5000 $

iMac Pro und Surface Studio haben selbe Zielgruppe

Bei der Zielgruppe für Apples Monster-PC handelt es sich ausnahmslos um Profis, die professionelle Bild- und vor allem Videobearbeitung erwarten. Sie profitieren von der enorm hohen Auflösung ebenso wie von der zu erwartenden starken Multi-Threading-Performance des Rechners, etwa beim Bearbeiten und Enkodieren von 4K-Videos. Eine Zielgruppe, die auch Microsoft mit seinem teuren All-in-One-Rechner Surface Studio im Auge hat.

Am Ende dürfte Apples Profi-iMac auch einige Schwächen mit dem Rivalen von Microsoft teilen. Dazu zählt, dass sich ein All-in-One-Rechner im Bedarfsfall nur schlecht bis gar nicht aufrüsten lässt. Überdies dürften die ausschließlich an der Geräterückseite platzierten Anschlüsse etwas unpraktisch sein - etwa, wenn man eine Speicherkarte in das Gerät stecken will.